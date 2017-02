Ilmselt teab igaüks, kel nina peas, milline tüütus võib olla nohu – õhk ei liigu, pea on paks, ihu on nõrk ning ajuti tundub, et isegi nahk valutab. See, et tatitõbi inimeste seas laialt levib, on ilmselt soodustanud ka seda, et just nohust vabanemiseks on leiutatud kõikvõimalikke rahvapäraseid tohterdamisviise.