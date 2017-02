Rahandusministeerium hakkab ette valmistama riigimajade loomist

"Piirkonnavisiitidel on mulle näidatud absurdset olukorda, kus avalike teenuste pakkujad on kõik erinevates majades ning mõnikord ka lausa samal tänaval. Need kõik võiks kodanike ja ettevõtjate huvides koondada ühte kohta, sest nii on neile mugavam, mõistlikum ning hoiab kokku maksumaksja raha," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb rahandusministeeriumi vahendusel.

Riigimaja idee tähendab põhiliselt avalike teenuste paketti, mis on paigutatud maakonnakeskustesse. Riigimajades hakatakse kava kohaselt pakkuma teenuseid teenuslettide või riigitöötajatega otsesuhtluse kaudu. "Asukohavalikul kaalume ka seniste maavalitsuste hoonete kasutamist," lisas minister.

Rahandusministeerium koostab riigimaja toimemudeli ning riigimajas pakutavate teenuste paketi maakonnakeskuste kaupa ning see on kavas esitada valitsusele tänavu detsembriks.