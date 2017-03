PPA näeb vajadust neljanda kopteri järele

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul pakub PPA lennusalk praegu kopteriteenust kogu riigile. "Veerandi kopteri lennutundidest moodustavad meditsiinilennud ning hinnanguliselt 15 protsenti on kaitseväega seotud lennud, sealhulgas valmisoleku tagamine NATO õhuturbe missioonidele," rääkis Vaher.

Praegu lennusalga kasutuses olevate kolme AW139 tüüpi kopteritega on Vaheri sõnul hooldustsükleid arvestades võimalik ööpäevaringses valmisolekus hoida üht kopterit ning see ei ole riigi kõigi vajaduste katmiseks piisav. Vaher tõi näiteks olukorra, kui PPA-l on vaja kopterit kasutada maastikul kadunud isiku otsimiseks, kuid samal ajal tuleks teha ka meditsiinilend või tagada kopteri valmisolek NATO hävitajate lennuks.

"Et hoida ööpäevaringses valves kaht kopterit, olesk vaja soetada neljas kopter ning komplekteerida veel kaks kopterimeeskonda," ütles Vaher.

PPA arvutuste järgi oleks täiendavalt neljanda, AW139 tüüpi kopteri soetamise lisakulu 24 miljonit eurot ning 32 miljonit eurot suurema kopteri puhul. (BNS)