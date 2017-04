Tarkust kirjeldada on raske, ent selle tunneme siiski ära. Tark inimene jääb keerulises olukorras rahulikuks, ta näeb nii-öelda suuremat pilti, tunnetab oma teadmiste piire, on vajalikul määral enesekriitiline. Kanada psühholoogiaprofessor Igor Grossman väidab, et tark inimene elab kauem kui rumal. Sest ta oskab eluga rahul olla, hoida oma suhted korras ja depressiooni eemal.