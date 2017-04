Rakverest sõidab Noorele Meistrile võistlema 16 noort

Ligi 400 parima kutsemeistri seas võistlevad ka 16 noort Rakvere ametikooli õpilast 12 erialal.

Võistlustulle asuvad kaks ehituspuuseppa, ehitusviimistleja, kaks IT-spetsialisti, kaks keevitajat, kondiiter, kaks logistikut, majutusteenindaja, mööblitisler, müürsepp, pagar, plaatija ja restoraniteenindaja.

Rakvere ametikooli avalike suhete juht Keio Soomelt rääkis, et õpilastele on see eelkõige võimalus näidata õpitut väljaspool kooli.

“Kahtlemata on Noor Meister väljakutse – õpitud oskusi tuleb rakendada parimal viisil, väljaspool harjumuspärast keskkonda. Noor Meister on heaks proovikiviks, õppe- ja võrdluspaigaks nii õpilastele kui neid juhendavatele õpetajatele,” kõneles Soomelt.