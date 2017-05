Kõige suurem rõõm on emadepäeval lillekimp oma emale ise üle anda. Kui see pole aga mingil põhjusel võimalik, on abi kulleriteenusest. Rakveres tegutsev Helksiine Lilleäri on liitunud nii Interflora kui Jardiniga, kust on võimalik valida internetikataloogist meelepärane kimp ja läkitada see kõikjale Eestis või koguni Eestist välja.