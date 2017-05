Uuri elu ja usalda ennast

Mul on mõnes Rakvere ringkonnas põnev maine: muidu tore pillimees, aga naine on sotsiaaldemokraat! Vähe sellest, lisaks muudele sellise parteilisusega kaasnevatele koledustele on ta abilinnapea, kes tegeleb kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna allakäigu korraldamisega. Ilmselt läbimõeldult ja süsteemselt. Ja mina, eluvõõras parteitu muusik, olen pimestatud lähedase inimese kaitsmise soovist ning kiidan igal pool Rakvere kultuurisündmusi ja -tegijaid, saamata aru, et tegelikult on kõik valesti ja liigub ludinal allamäge.