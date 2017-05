Huvitav kogemus Põlula kooli õuesõppematkal. Nõiakunsti töötoas sai proovida, kas on võimalik taime ära tunda, kui ei kasuta maitsmis- ega nägemismeelt.

​Kas on võimalik ajalugu ühte koolipäeva lükkida? Vastus on jah – vähemasti suurema osa sellest. Nädala jooksul said maakonna algklasside õpilased Põlula kooli mõisapargis õuesõppematkal “Vibust nutini” vahvaid tegevusi kaasa tehes ajalugu üle korrata.