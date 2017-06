Jäneda Musta Täku Tallil on nüüd korralik katus. “Plekitööd on tehtud, nipet-näpet on veel teha, aga tööd on jõudnud lõppfaasi,” ütles Musta Täku Talli haldava OÜ Jäneda Mõis tegevdirektor Enno Must.