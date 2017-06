Kunstnik Riho Hütt on aastaid unistanud uhkest kunstigaleriist Rakvere kesklinnas. Koos Raivo Riimiga on vastu vett ujutud ja ideed üleval hoitud. Nüüd on tekkinud õhkõrn võimalus, et unistus korralikust galeriist ometi täitub. Loovaks tegevuseks annavad talle tiivad naksakad tuvid, keda klaasikunstnik kodus kasvatab.