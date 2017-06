Tervisetoodete valik on nii apteekides kui jaekaubanduses külluslik ning selles navigeerimine võib olla suur väljakutse. Apteegi käsimüügitoodete puhul on sageli keeruline eristada toidulisandeid ja ravimeid, vajaka jääb ka teadmistest, mis vahe neil õigupoolest on.