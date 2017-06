Üle Eesti kokku tulnud vanemaealiste festival toimub taas. Aasta-aastalt üha enam populaarsust kogunud festival korraldatakse 4. ja 5. oktoobril Tallinnas Salme kultuurikeskuses ja see kannab juba teist aastat pealkirja “60+ festival”. Ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla ütles, et lugejatele on festival juba tuttav ja väga oodatud kohtumispaik.