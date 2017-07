Eesistumise tõttu ükski piirkond politseiniketa ei jää

“Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal toimuvate kõrgetasemelistel kohtumistel panustavad turvalisuse tagamisse politseinikud üle Eesti. Suurema osa üritustest katab küll Põhja prefektuur ära oma jõududega, kuid olenevalt üritusest kaasatakse politseinikke ka teistest prefektuuridest ja igast maakonnast,” ütles PPA pressiesindaja Maria Gonjak.

“Ükski maakond kindlasti seetõttu politseinikest tühjaks ei jää, mõnepäevalistesse lähetustesse kaastakse optimaalne arv ametnikke, et ka kodumaakonnas avalik kord tagatud oleks. Selleks oleme mõnevõrra piiranud ka ametnike puhkust. On selge, et mõned tööd võivad jääda ametnike lähetuste tõttu pisut ootele, kuid kindlasti ei tohi kannatada kiiret reageerimist nõudvad juhtumid ehk patrulltöö,” rõhutas Gonjak.

“Kaasatud lisaressurss viibib Tallinnas neil päevil, mil vastav üritus toimub, politseinikud osalevad näiteks eskortides, liikluse reguleerimisel, tööl trassidel ja perimeetris,” märkis PPA pressiesindaja.