Rakveres volikokku kandideerijate karistuste nimekiri on mitmekesine. Igast erakonnast võib leida patu­oinaid. Internetiajastul, mil isegi tööandjad kohataotlejate andmed risti-põiki üle guugeldavad, on kum­maline, et erakonnad ning valimisliidud taustakontrolli tihtilugu ei harrasta ja usaldavad inimese soovitajat.