Kui inimene on otsustanud tervislikumalt toituma asuda ja võtab menüüsse suurema kiudainesisaldusega toiduaineid, kui ta seni on söönud, siis toitumisnõustaja Külli Holsting soovitab teistsugusele toitumisele üle minna järk-järgult, et organism harjuks.