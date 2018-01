Oma pöördumisele ei ole ma tänase päevani vastust saanud. Arvestades asjaolusid, et Haljala vallavanema Leo Aadli edastatud käskkirja kohaselt minu endist (majandusspetsialisti) ametikohta ametiasutuse struktuuris alates 1. jaanuarist ei ole ja et Haljala valla kodulehel oleva info kohaselt on majandus- ja hankespetsialisti ametikoht seniajani täitmata ning mina ei ole oma otseselt juhilt täiendavat tagasisidet saanud, võtsin teadmiseks, et minu ettepanekuga on arvestatud ning järgneb korrektne ja väärikas teenistussuhte lõpetamine.