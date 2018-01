Pakane kogub hoogu: millal on koolilastel külmapüha?

Mitu koolijuhti ütles, et lõpliku otsuse teevad ilma, kooliskäimise viisi ja kooli kauguse põhjal ikkagi lastevanemad ja kool. Lasila põhikooli direktor Katrin Murakas lausus, et enamik nende õpilastest sõidab kooli ja koju koolibussiga. “Kojujäämise külma tõttu otsustab eelkõige lapsevanem, kui tema hinnangul on lapsel kodust bussipeatuseni ­liiga pikk tee. Meil seda eriti ei praktiseerita ja külma tõttu on puudumisi väga vähe,” rääkis Murakas. Direktori ­sõnutsi ta külma pärast kooli ärajäämist ei mäleta. “Küll on aga juhtunud, et tee on tuisu tõttu läbimatu ja lapsed ei saa seepärast kooli,” lisas Katrin Murakas.