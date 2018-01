Virumaa Muuseumid võtavad uuel aastal hoogu maha

Ühelt poolt läks sihtasutusel päris hästi. “Külastajate arv kasvas õige pisut ja ka raha jäeti meile natuke rohkem,” tõi Ants Leemets esile rõõmsama poole.

Inimesi käis Virumaa Muuseumide objektidel umbes 150 000 ja sihtasutuse omatulu ilma käibemaksuta oli 1,3 miljonit eurot.

Kõige suurem külastajamagnet on Rakvere linnus, millele järgnevad Palmse mõis ja politseimuuseum. Ülejäänud muuseumides käikude arv on nende kolmega võrreldes pisike.

Ilusate numbrite varjukülg on aga see, et sihtasutus pidi kandma päris suuri kulusid, millel eelarveline kate puudus. Ennekõike olid kulud seotud Rehbinderi maja käikuandmisega.

“Oli muidugi võimalus remondiga kevadeni venitada, kuid otsustasime siiski maja sügisel avada,” kõneles muuseumijuht.

Rehbinderi maja remont läks aga üsna kulukaks. “Kui vana maja kallal nokitsema hakkad, tulevad ikka igasugused asjad välja,” nentis Ants Leemets.

Samas on Rehbinderi maja avamine Virumaa Muuseumidele igal juhul rõõmustav sündmus, nagu ka samuti eelmisesse aastasse jäänud politseimuuseumi õueala laienduse ja eriüksuse maja valmimine. Ning päris aasta lõpuks sai valmis kohtueelse uurimise labor.

“Aga natuke raskelt kõik need ehitused läksid ja seetõttu peame tänavu veidi kõhnemalt elama,” tähendas Leemets.

Mäletatavasti jättis politseimuuseumi õueala ehitaja töö sinnapaika ning Virumaa Muuseumidel tuli korraldada uus hange ehitaja leidmiseks. See aga kulutas aega ja raha.

2017. aasta plusspoolele kandis muuseumijuht selle, et politseimuuseumi väljasõidud jätkusid ning nüüdseks on muuseumi politseibussid teinud ringi peale kogu Mandri-Eestile. Käidud on isegi Kihnus ja Vormsil, Hiiu- ja Saaremaast rääkimata.

“Aasta oli edukas, aga elasime pisut liiga hoogsalt,” võttis Ants Leemets mulluse kokku.

Nii ongi tänavu võetud eesmärgiks teha uusi asju nii, et raha palju ei kuluks, uudistajatel oleks aga põnev. Praegusel turismi madalhooajal ollaksegi Virumaa Muuseumides kõvasti nuputamisega ametis, et kevadel nutikate üllatustega välja tulla. Nutikatega nii selle sõna vanemas kui ka uuemas tähenduses.

Politseimuuseumi väljasõiduprogramm vajab samuti värskendamist. “Nõudlus meie programmi järele on suur, aga midagi uut tuleb kindlasti välja mõelda,” lausus Leemets.

Rakvere linnus Leemetsa sõnul tänavu suurteks uudisteks ainet ei paku. Väiksemaid muudatusi tuleb aga üpris palju. Esialgu lubas Ants Leemets, et kevadeks saavad üles uued näitused linnuse ajaloost ja sõdadest, mis siit üle käinud.