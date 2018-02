Päevakorral on kosmos.

Kosmoseteema, mis ikka nii kauge ja võõras on tundunud, muutub aina igapäevasemaks. Orbiidile on lennutatud Eesti oma satelliit ESTCube-1, Hooandjas palutakse juba abi projekti ESTCube-2 elluviimiseks – universumivallutused pole enam ammugi ulme, Eestigi on kosmoseriik. Kuid ka Rakveres on oma kosmoseinimene. Rakvere linnavolikogu liige, kunagine linnapea Andres Jaadla peab Euroopa Liidu Regioonide Komitee Euroopa kosmosestrateegia raportööri ametit.