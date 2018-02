Poliitik Justus Simmermann kuulis sellest, et ordenit ei saa, raadio otseeetris. “Nonii, lubage end õnnitleda,” alustas hommikusaate juht. “Just äsja saabus uudis, et teie ei ole tänavu saanud presidendilt teenetemärki.”

“Mis?! Te teete nalja või? Mul on nii palju teeneid,” ehmatas saatekülaline. “Ma pole nüüd viis viimast aastat saanud, enne seda sain kogu aeg. Mul on nii piinlik, no öelge, mis riigis me elame?!”