Lääne-Virumaa noored Berit Pohlak ja Kristofer Kaljula heiskasid Pika Hermanni torni riigilipu

Berit Pohlak elab Ulvis ja õpib Põlula kooli 8. klassis. Ta on täpne, põhjalik, viib alustatu alati lõpuni ja on ikka esireas. Berit on naerusuine ja nakatab oma hea tujuga ka kaaslasi. Sportlik tüdruk on esindanud kahel aastal Viru ringkonda Kaitseliidu suusavõistlustel, ta osales ka kodutütarde II olümpiamängudel.