Debütandid näitasid sisu murutraktorite Le Mansil

“Ütleme nii, et mehed on nagu rongi alt läbi käinud,” kirjeldas enesetunnet rakverlane Rait Rosar, kes on üks kolmest meeskonna RL Racing liikmest. Tema “kaaskannatajateks” ühtejutti tosin tundi väldanud armutul võidukihutamisel olid teine Rakvere entusiast Rauno Luha ja Siim Eidermann Koselt. “Kaksteist tundi on ikka kaksteist tundi, aga oleme elus ja terved. Traktor on ka elus, kuid terve ta ei ole, sest rada tegi oma töö. Aga süda on tal korras, vaid nipet-näpet on vaja teha,” märkis Rosar.