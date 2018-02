Keskerakond kiikab juba valimiste poole

​Teisipäeval oli lisaks haridusminister Mailis Repsi visiidile siin kandis koos keskerakonna ladvik. Partei lihtliikmed, riigikogu saadikud ja ministrid arutlesid Aqva konverentsikeskuses mitmesugustel teemadel, et seeläbi kaardistada maakonna probleemkohti. Valitsuse liige Mailis Reps ütles, et 101 rahvakohtumise idee on peaminister Jüri Rataselt.