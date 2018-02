Nitraadid ohustavad meie põhjavett

Riigikontrolli hinnangul on keskkonnaministeerium asunud põhjavee kaitset täpsemalt kavandama, kuid peamiselt põlevkivi kaevandamise ning põllumajandusega seotud mõjude tõttu võtab seni veel halvas seisundis olevate põhjaveekogumite olukorra parandamine kauem aega, kui on jäänud Euroopa Liidus üldsihiks seatud aastani 2021. Eesti 39 põhjaveekogumist on eri põhjustel halvas seisundis kaheksa ja heas, kuid ohustatud seisundis kümme põhjaveekogumit.