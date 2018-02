Sajaaastaseks saav Eesti vaba riik

Saja tamme tammik Tamsalus võtab juba kenasti ilmet. Kui suvi läheneb ja mõtlete, et võiks kuhugi piknikule minna, siis julgen soovitada just seda paika. Mitte sellepärast, et uhkemaid piknikupaiku me maakonnas poleks, aga eneseharimise mõttes. Ja kümne aasta pärast tuleb jälle minna, et vaadata, kuidas tammed on vahepeal kõrgust võtnud.