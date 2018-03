Kiri: teelised või kaasteelised?

Tegelikult on see vaid tagajärgedega sebimine. Väärikas inimene, olgu ta suur või väike, ei lahenda asju rusikate või relvadega. Aga kuidas kasvab (kasvatada) väärikas inimene? Kui keegi arvab teisiti kui meie, ütleme talle, et ta on loll. Kui teine ei meeldi meile, siis väljendame oma vastikust ja üleolekut.