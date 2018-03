Jääajal liikusid ringi karvased ninasarvikud.

Nende loomade säilmeid on leitud ka Eestist, näiteks Võrumaal Sulbis leidsid töömehed kaevu kaevates ninasarviku selgroolüli nelja meetri sügavuselt liivast.

Karvase ninasarviku koonul oli kaks sarve, neist eesmine võis kasvada kuni meetripikkuseks. Väiksem sarv asus silmade vahel. Arvatakse, et ta kasutas sarvi enesekaitseks, paariliste ahvatlemiseks ja talvel lume kraapimiseks, et selle alt taimi kätte saada. Loomadel oli paks karva- ja rasvakiht, et väga külmas kliimas toime tulla, väikesed kõrvad, lühikesed jämedad jalad ja töntsakas keha. Koopamaalingute põhjal oli tal esi- ja tagajalgade vahel lai tume riba, kuid nähtavasti mitte kõigil isenditel.