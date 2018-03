Kaemus: kes on väikelinna massimõrvar?

Tilluke Kiawarra-nimeline linn on näinud ka paremaid aegu. Saabunud on saatanlik põuaperiood, ja see määrab vaat et kõike. Pole vihma – pole elu ka farmeritel, aga seda suurem osa elanikest ju ongi. Loomad heidavad karjakaupa hinge, põllud kõrbevad, linna läbivast võimsast jõest on saanud tohutu haav maa sees. Kui näib, et see just ongi maailma lõpp, siis leitakse Luke Hadleri pere surnuks tulistatuna. Vaevu aastasele tütrekesele on siiski armu antud, tema kuueaastane vend järgnes aga emale ja isale, käeke kondimehe peos.