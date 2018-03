Loodan, et In Boil ei pea kunagi oma sõnu reaalsuses tõestama. Hingamisel ei ole hinda. Tahan uskuda, et lõhet valitsejate ja rahva vahel on võimalik vähendada, et veel ei ole hilja. Märgid võõrandumisest on õhus olnud juba pikemat aega. Järsku on meie nõudmised oma juhtidele liiga suured? Hiina vanasõna ütleb, et kui ei saa kalkunit, ole rahul varesega. Aga on seda siis palju tahetud, et meil oleks eestimeelne valitsus, tõsiselt võetav peaminister ja president, kes siiralt usuvad, et eestlastel rahvusena on tulevikku? Kes saavad aru, et meie peamine probleem on vaesus.