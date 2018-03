Rakvere võitis kohtus kütusefirmat

Kütusefirmale ei meeldinud detailplaneeringu lahendus, mis näeb ette, et Aqua Marinale kuuluvale Parkali tänav 8 kinnistule on tagatud juurdepääs C. R. Jakobsoni tänavalt, mis on olemasolev juurdepääs. Parkali tänava poolt Parkali tänav 8 kinnistule juurdepääsu ei kavandata, sest Parkali tänav muudetakse jalakäijate tänavaks.