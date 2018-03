Repliik: üksainus silmapilk

Kuidas need inimesed suudavad edasi elada, on võimatu isegi ette kujutada. Elus aga võivad asjad sekundi pealt muutuda. Kõik on üksainus viiv! Kui tihti mõtleme selle peale? Homme ei pruugigi olla ... sõpra. Ema. Meid endid. Aega.

Maire Aunaste on öelnud, et kui on lõplikult mindud, saame aru, et iga inimesega kaob maailmast suur tükk vaimu, sära ja sarmi, mille paistel ei ole meil enam võimalik end soojendada. Kus olime siis, kui see võimalus veel oli?