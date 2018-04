Adven toob Väike-Maarja soojamajandusse üle miljoni euro

“Kohalik omavalitsus on olnud koostööle orienteeritud, aga samas nõudlik partner. Samuti muudab Väike-Maarja katlamaja ehituse Adveni jaoks erilisemaks katlamaja hoone kuulumine muinsuskaitse väärtusega hoonete hulka,” rääkis ta.

“Kuigi meie kogemused muinsuskaitseametiga asjaajamisel on seni tagasihoidlikud ja dokumentide vormistamisel on olnud ka väikseid eksimusi, on sisuline koostöö olnud hea ja saame ametit kiire ja ­asjaliku koostöö eest tänada.”