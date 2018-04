Rakverest ja Lääne-Virumaalt osaleb maamessil 12 ettevõtet

Rakveres tegutseva põllumajandustehnika firma Agroproff juhataja Raudo Raja tunnistas, et ta ei ole täpset arvet pidanud, kuid pakkus, et ta on osalenud peaaegu kõikidel maamessidel. See on ka ainus sedalaadi üritus, millele Agroproff keskendub. “Sul võib olla maailma parim toode või teenus, aga kui sa sellest kellelegi ei räägi, siis ...” lausus ta.

Ettevõtte ootuste kohta sõnas Raudo Raja, et need on kahetised. “Ühelt poolt loodaks heale ilmale, et külastajad ennast mõnusalt tunneksid. Samas vähendab hea ilm klientide arvu messil, kuna põllumees kiirustab põllule. Kehva ilma korral on kliendil aega, aga ebamugavam,” kõneles ta ja lisas, et arvestades mitut selja taha jäävat põllumajanduse kriisiaastat, on praegused majandusootused optimistlikud.