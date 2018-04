Viru-Nigula valla juhtidele, kes on nõus avasüli oma valda vastu võtma Tartus suurt vastuseisu tekitava puidurafineerimistehase, on investorid öelnud, et tehast siia kanti ei tule. Mõni päev tagasi kinnitas peaminister, et muret tekitavale objektile tehakse riigi eriplaneering.