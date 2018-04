EAS: Virumaa Kompetentsikeskust polegi olnud

Rakvere linna kohtus esindanud vandeadvokaat Küllike Namm selgitas, et nõue on tingimuslik, sest pankrotimenetluse käigus võib tekkida olukord, kus selgub, et hoonestusõiguse seadmise lepingus on tingimused, mis ei ole seaduslikud või põhjendatud, ja leping tühistatakse või sellest taganetakse. “Praegu pole nõude tingimused saabunud ning meie lootus on, et need tingimused ei saabugi ja nõue ei lähe täitmisele,” sõnas Namm.