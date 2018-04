Keskealine eesti mees innustub väljakutsetest

Heiki Hallik on tavaline eesti mees, kes armastab elu. Süüa ja juua. Töödki rassida. Pinget ja särtsugi on tema elus küll. Avatust ja julgust on ta hinges võrreldes nii mõnegi teisega rohkem. Et tervis vastu peaks, läheb ja teeb ta juba teist korda läbi väljakutse.