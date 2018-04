Kolumn: geenid ja pahempidi võrdsus

Umbes nii, nagu ütleb üksikasjalik retsept seda, kuidas täpselt on õhtusöögilauale tekkinud rikkalikud hõrgutised, ütlevad ka geenid, missuguse ainulaadse ehitusplaani järgi on olend üles ehitatud. Nii ka inimeste puhul. Oma sisemise koodi tundmine on parim viis ennetada haigusi või patoloogiaid, mille võimalikkusest geenid märku annavad. Samas võib geenijadas olla kirjas ridu, mille puhul ei tea, kas peaks oma silmad nendeni jõudes sulgema või mitte.