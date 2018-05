Piret Kaarlõp - inetust pardipojast valgeks luigeks

Tuhkatriinu, kes vaatab aknast, kuidas teised tantsivad ... Väikesele Piretile tundub, et see ongi tema. Ta annab endale lubaduse, et ükskõik kui palju ballilt rutates kauneid kleite haihtub, julgeb ta olla väljakutsetele avatud. Lapselikult õnnelikuks teevad teda tuleproovid, mis on justkui kahe isanda teenimine: ta müüb edukalt köögitarvikuid ja painutab end joogapoosidesse.