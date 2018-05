Juhtkiri: totter olukord Haljalas

Seadused on täitmiseks ning kool on juba ette võtnud sammud endise süsteemi taastamiseks. Teine lugu on aga sellega, mis puudutab õpetajaid – spetsialiste, inimesi. Üleriigilises õpetajate puuduses, milles koolijuhid igal aastal vaevlevad, on Haljalas tekkinud olukord, kus ilma võidakse jääda nendestki spetsialistidest, kes leitud.