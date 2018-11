Lisako areneb muljet avaldava kiirusega  

Allhanketööde tegemist ehitus- ja laevandussektorile alustati Arkna vanas katlamajas 2001. aasta sügisel, 2006. aastal ka metsatehnika tootjatele. “Arknal oli vaba pinda, mille saime üürile võtta ja hiljem ka endale osta,” põhjendas ettevõtte juhataja Aivo Saar, miks valiti just see paik. Nüüdseks on hooned, kus esimestel aastatel tegutseti, kokku lükatud ja nende asemele püstitatud moodne tootmiskompleks.