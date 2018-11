Rakvere koolipoisid vabadussõjas

Paljudel inimestel puudus sõja alguspäevil usk, et väikesel Eestil on võimalik vastu saada suurele Venemaale. Esimesed mobilisatsioonid sõjaväe loomiseks ebaõnnestusid. Raamatus “Koolipoisid Vabadussõjas” on märgitud, et kui 16. novembril 1918 otsustas ajutine valitsus kutsuda kokku rahvaväe, siis esimese kutse peale saabus kohale kõigest 800 meest. Koolipoisid said asuda isamaa kaitsele vabatahtlikena ja seda kasutasid ära paljud. Sarnaselt mitme tolleaegse gümnaasiumi õpilastega olid Rakvere gümnaasiumi õpilased õhinal valmis asuma kodumaa kaitsele.