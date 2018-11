Vahva idee: kool joonistas malelaua ja otsib nuppe

Rakvere põhikooli huvijuht Egert Eenmaa rääkis, et endiste koolilaudade peale joonistati maleruudustik, millel saab seda mõtlemismängu mängida.

“Plaan on lauad koolimaja peale laiali laotada, et vahetunnil oleks midagi teha,” sõnas Eenmaa.

Sellised malelauad on ka Väike-Maarja gümnaasiumis. Mängupisiku levitaja, maleõpetaja Eino Vaher oli ideest vaimustatud.

“Minu ja ka koolide eesmärk võiks olla, et laps saaks targemaks. Male on iidne mäng, laps on seda osates rikkam,” rääkis Vaher. Meistri sõnutsi arendab see mälumahtu ja mõtlemiskiirust.

“Jalgpall ja male on hea kombinatsioon, mis teineteist täiendavad,” lausus Vaher. Ta lisas, et male on ilus mäng, mis pakub inimesele naudingut. “See on nagu luuletus või raamat, mille puhul näed, et mõni inimene mõtleb teisest kaunimalt,” sõnas Eino Vaher, kes on juhendaja 200 lapsele.

Rakvere põhikoolis on nüüd male- ja kabenuppudega nii, et üks komplekt on juba kokku kogutud.