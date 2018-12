Jõulud toovad lund, lörtsi ja vihma

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub põhjakaaretuul 1-7 m/s. Külma on 3-9, pikemate selgimiste korral kohati kuni 13 kraadi. Jõululaupäeva päeval on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati sajab kerget lund. Puhub põhjakaaretuul 1-7 m/s. Õhtul pöördub tuul läänekaarde. Külma on 1-7 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Hommikul hakkab loode poolt alates lund sadama. Edelatuul tugevneb 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 4-10, kohati kuni 13 kraadi. Esimese jõulupüha päeval pilvisus tiheneb. Lume- ja lörtsisadu liigub üle Eesti loodest kagusse, Lääne-Eestis läheb kohati sadu üle vihmaks. Kohati võib tuisata ja esineb jäidet. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhtul pöördub tuul läände ja loodesse. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadini, Ida-Eestis on õhutemperatuur 0 kuni -3 kraadi.