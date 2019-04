10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Tapa väeosa sai bändiruumi

Tapa väeosa töötajad leidsid mooduse, kuidas ajateenijate militaarellu tsiviilhelisid tuua – oksjon, annetused ja kingitus panid aluse muusikatoa loomisele. “Muusikamehed teavad, et kõige parem viis muredest vabanemiseks on pilli mängida. Ajateenistuses aga pole meestel sellist võimalust. Seda kõike arvestades hakkasimegi mõtlema muusikatoa loomisele,” rääkis idee eestvedaja kap­lan Tõnis Kark. Et aga raha niisuguseks ettevõtmiseks polnud eelarves ette nähtud, oli vaja leida muid teid unistuse teostamiseks. Kirde kaitseringkonna Tapa garnisoni muusikatuba sai alguse valla kultuurispetsialisti Indrek Jurtšenko kingitusest – nimelt seisis tal Tallinnas klaver, mida oli vaja natuke remontida, häälestada ja pealinnast Tapale tuua. Vajalik raha koguti Kirde kaitseringkonna jõulupeol peetud oksjonil. “Saime ilusa suure neljakohalise numbri, millest jagus veel elektrikitarri ja tuntud punk­ansambli J.M.K.E. vana võimendi ostmiseks,” ütles nooremleitnant Kark. Klaveri ja kitarri võtsid nii ajateenijad kui ka väeosa töötajad peagi kasutusse. “Kui meil on inimesi, kellele meeldib muusikaga tegelda, on väga kasulik seda neile võimaldada – saame oma tähtpäevadel muusikakollektiivi otstarbekalt ära kasutada,” lausus Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem.