10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

On saanud ilusaks traditsiooniks korraldada metsapäevi. Vanemad metsamehed ütlevad nende alguse olevat 1920-ndates aastates. Viimasel ajal on metsapäevadest osa võtnud põhiliselt koolinoored. Et kaasa tõmmata ka eakamaid inimesi, korraldab Rakvere Metsamajand 11. mail metsapäeva. Buss ootab soovijaid kell 10 Turu platsil apteegi ees. Töö eest tasutakse.