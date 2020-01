10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

On läinud ajalukku töörohke ja tegudeküllane 1969. aasta. Võime tunda siirast rõõmu meie rajooni põllumeeste, tööliste, hariduse, meditsiini, kultuuri ja teeninduse alal töötajate saavutustest rahvamajanduse arendamisel kommunismi materiaal-tehnilise baasi tugevdamiseks. Aktiivselt võtab rajooni ette seatud ülesannete lahendamisest osa meie noorsugu – isade revolutsiooniliste traditsioonide jätkaja. 1970. aasta – suure Lenini 100. sünniaasta künnisel kavandame uusi ülesandeid. Meie rajooni kõik elanikud võtavad aktiivselt osa üldrahvalikust liikumisest täita V. I. Lenini 100. sünniaastapäeva auks viie aasta plaan ennetähtaegselt. Kasvanud on töötajate poliitiline aktiivsus ja osavõtt ühiskondlikust elust. Teadmistejanu marksismi-leninismi teoreetilise pärandi, kõige uue ja eesrindliku vastu – see iseloomustab meie inimest. Meil on kindel usk tulevikku. Oleme veendunud, et meie jõupingutused helge homse loomisel kannavad täit vilja. Eestimaa Kommunistliku Partei Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee õnnitlevad südamlikult rajooni elanikke uue aasta puhul. Soovime teile, kallid seltsimehed, edu ja õnne, saavutusi töös, õpingutes ja loomingus, kõigi teie plaanide, eesmärkide ja soovide teostumist.