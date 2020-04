Rakveres hakatakse koroonaproove võtma

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul oli sotsiaalminister Tanel Kiik temaga ühendust võtnud ja pakkunud välja, et kui Rakvere linnal on huvi, on siin võimalik testimispunkt sisse seada.

Triin Varek lausus, et lähiajal pannakse paika ajad, mil testimispunkt Rakveres on. "Plaan on selline, et see hakkab siin olema üle päeva ja neli tundi päevas," sõnas linnapea.

Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus sõnas, et see on hea uudis, kiirabibrigaad küll töötas, kuid nüüd tekib testimiseks võimalusi juurde. "See on kindlasti mugavam. Eesliinitöötajatele on see võimalus saada kiiremini tulemus, et siis negatiivse tulemuse puhul taas tööle asuda. Brigaadiga võttis tulemuste saamine rohkem aega, nüüd on võimalus end kiiresti testida," rääkis Muusikus.