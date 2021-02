Kadrinas vaktsineeriti peaaegu kõik koolitöötajad

Ajastus oli väga hea, just enne koolivaheaga, ning õpetajad ei pidanud võimalike kõrvalmõjude pärast tunde ära jätma. "Ei, meie saanud seda aega valida," kõneles Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani ja selgitas, et Rakvere haiglast laekus info, mis päeval valmis olla ja kool koostas vaktsineerimise graafiku. Tagasiside järgnevale enesetundele oli erinev. "Loomulikult oli erinevaid kõrvalmõjusid. Paljudel oli," ei varjanud direktor tõde ja lisas, et seda tulebki võtta normaalsena, sest vaktsiinid mõjuvad igale ühele erinevalt. "Siin ei maksa üle reageerida ja mõelda," jätkas Pani ja tunnistas, et tal endal oli ka järgmisel päeval tugev nõrkus ja lõi korraks kõrge palaviku üles. "Mõtlesin küll, et pääsen kergelt," tunnistas direktor.