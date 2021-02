Sotsiaalministeeriumi kinnitusel algab Lääne-Viru eakate vaktsineerimine järgmisel nädalal

Kokku on Eestis 785 perearstinimistut, neist 104 peaks esimesed vaktsiinidoosid jõudma alles järgmisel nädalal. Seetõttu on riskirühmade vaktsineeritus piirkonniti väga erinev.

Üle 80-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 23,2 protsenti. Üle 80-aastaste hõlmatus on suurem nendes maakondades, kus perearstidel on olnud võimalik riskirühma kuuluvaid inimesi vaktsineerida: Jõgevamaal 33,2, Järvamaal 31,6, Pärnumaal 34,1, Raplamaal 34,6, Tartumaal 29,2, Viljandimaal 26,8, Võrumaal 27,8 ja Harjumaal 26 protsenti. Tuleva nädala jooksul saavad vaktsineerimisega alustada ka Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa ja Valgamaa perearstid, kinnitas sotsiaalministeerium oma pressiteenistuse vahendusel.