Rakvere linnapea Triin Varek märkis, et kuna kohatasudega seonduv puudutab ka muudatusettepanekuid eelarves, oli istungi korraldamine vajalik, et teha omakorda ettepanekud linnavolikogule. "Linnavalitsus tegeles eelnõu ettevalmistamisega juba esmaspäevast, ootasime ka vabariigi valitsuse poolt tulevaid täpsemaid juhiseid lasteaedade osas. Meie seisukoht on, et kõiki linna lapsi tuleb kohelda võrdselt, olenemata sellest, kas ta käib munitsipaallasteaias või erahoius linna koostööpartneri juures,“ selgitas Varek.